×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesinin iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Dilruba Kayserilioğlu#İzmir#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Dilruba Kayserilioğlunun ailesinin iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 15:29

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Haberin Devamı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29 Ağustos tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığı belirtilerek, tutuklunun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Adı geçen tutuklunun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı tespit edilmiş, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar parası kendisine eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken kurum personeline; ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup, bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilruba Kayserilioğlu#İzmir#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!