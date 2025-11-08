×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dilovası'ndaki yangın faciasında yeni detaylar! Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Dilovası#Yangın Faciası
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 15:24

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dilovasındaki yangın faciasında yeni detaylar Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyor

SAHİBİ KAÇARKEN YAKALANDI, OĞLU DA ARANIYOR

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada işyerinin sahibinin nasıl yakalandığına dair detaylar da ortaya çıktı.

Dilovasındaki yangın faciasında yeni detaylar Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyor


Savcılığın ‘ivedi’ talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Oransal’ın telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal ise her yerde aranıyor.
Dilovasındaki yangın faciasında yeni detaylar Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyor

İLGİLİ HABERKocaelide parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti | Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu Görgü tanığı o anları anlattıKocaeli'de parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! | Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! Görgü tanığı o anları anlattıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTaksimde otel sahibi ile kafeteryacı arasındaki kavga kameradaTaksim'de otel sahibi ile kafeteryacı arasındaki kavga kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Dilovası#Yangın Faciası

BAKMADAN GEÇME!