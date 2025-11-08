Dilovası'ndaki yangın faciasında yeni detaylar! Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyor

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SAHİBİ KAÇARKEN YAKALANDI, OĞLU DA ARANIYOR



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada işyerinin sahibinin nasıl yakalandığına dair detaylar da ortaya çıktı.

Savcılığın ‘ivedi’ talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Oransal’ın telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal ise her yerde aranıyor.