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Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği: Taraflar birbirine girdi

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#Dilovası#Fabrika Yangını#Kocaeli
Dilovasındaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği: Taraflar birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 16:14

Kocaeli’de 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika yangını davası kapsamında Dilovası Belediyesi'nde ruhsat ve dijital sistem incelemesi için keşif gerçekleştirildi. Keşif sonrasında basın açıklaması yapıldığı sırada sanık avukatının sözlerine ailelerin ve avukatların tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı; olay büyümeden önlendi.

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Dilovası’nda 8 Kasım 2025’te 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin davada mahkeme heyeti, Dilovası Belediyesi’nde keşif yaptı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlarının da katıldığı keşifte, belediyedeki ruhsatlandırma süreci ile işlemlerin yürütüldüğü dijital sistem incelendi. Belediye görevlilerine ruhsat işlemleri ve sistemin işleyişine ilişkin çeşitli sorular yönelten heyet, işlemlerin nasıl yürütüldüğünü yerinde inceledi.

Dilovasındaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği: Taraflar birbirine girdi

Keşfin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları, belediye binasında basın mensuplarına açıklama yapmak istedi. Bu sırada sanık avukatlarından birinin, fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasıyla ilgili sözlerine aileler ve avukatları tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Araya girenler sayesinde arbede büyümeden sonlandı.

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Dilovasındaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği: Taraflar birbirine girdi

‘MAHKEME BELEDİYEDEKİ İŞLEYİŞİ GÖRMEYE GELDİ’

Mağdurların ailelerinin avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi, keşifte ruhsatlandırma süreci ile dijital sistemin işleyişinin incelendiğini belirterek, “Ailelerle beraber bugün keşfe geldik. Mahkeme bugün belediyedeki işleyişi görmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu. Bir tane adam getirmişler; ayda bir buraya gelen, Dilovası Belediyesi’ne bakan bir kişi. Bize soruları o cevaplamıyor. ‘Benim işleyişe dair bilgim yok’ diyor, onun yerine buradaki zabıta açıklıyor” dedi.

Dilovasındaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği: Taraflar birbirine girdi

‘NEREDEYSE ÖLENLER SUÇLANIYOR’

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından Pınar Akbina Karaman da keşif sonrasında yaşanan tartışmaya tepki gösterdi. Karaman, “Az önce yaşadığımız olay aslında Dilovası katliamı dediğimiz olayın asıl nedenini de ortaya çıkardı. Biz burada ailelerle, keşifle ilgili bilgi vermek üzere toplandık ama sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek ailelere ‘Niye 15 yaşındaki çocuğunu çalıştırıyor?’ diyor. İşte tam da Türkiye’nin sorunu bu. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada. Böyle şey olur mu?” dedi.

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Dilovasındaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği: Taraflar birbirine girdi

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#Dilovası#Fabrika Yangını#Kocaeli

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