×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dilencinin üzerinden servet çıktı! Ekipler çeyrek altınları sayarken şaşkına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Dilenci#Çeyrek Altın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 16:28

Esenyurt'ta sokakta dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve 2 bin 700 lira nakit para çıktı. Gözaltına alınan kadına bin 406 lira para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

TAM 67 ADET ÇEYREK ALTIN ÇIKTI

Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı.

Gözden Kaçmasınİstanbul yönü ulaşıma kapatılacak Bolu Valiliği saat vererek duyurduİstanbul yönü ulaşıma kapatılacak! Bolu Valiliği saat vererek duyurduHaberi görüntüle

Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve 2 bin 700 lira nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına bin 406 lira para cezası uygulandı.

Dilencinin üzerinden servet çıktı Ekipler çeyrek altınları sayarken şaşkına döndü

'DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK'

Haberin Devamı

Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

Gözden KaçmasınKürtünden dünyaya yayılıyor Hurda muslukları eritip yapıyorlar: İsteyen istediği gibi kullanabiliyorKürtün'den dünyaya yayılıyor! Hurda muslukları eritip yapıyorlar: İsteyen istediği gibi kullanabiliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Dilenci#Çeyrek Altın

BAKMADAN GEÇME!