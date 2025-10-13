Dilencinin üzerinden servet çıktı! Ekipler çeyrek altınları sayarken şaşkına döndü

Haberin Devamı

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

TAM 67 ADET ÇEYREK ALTIN ÇIKTI

Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı.

Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve 2 bin 700 lira nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına bin 406 lira para cezası uygulandı.

Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.