Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi: TL, Euro, dolar... Hepsine el konuldu

Haberin Devamı

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P.’yi, suçüstü yakaladı. Zabıta Karakolu’na götürülen dilencinin üst aramasında, 164 bin 125 TL, 10 avro ve 5 dolar ele geçirildi.

6 zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konulurken, M.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

KIRKLARELİ'DE ZABITANIN ÜZERİNDEN 3 BİN 400 LİRA ÇIKTI

Kırklareli'nde zabıta ekipleri; vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Haberin Devamı

Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazıldı.

Öte yandan dilencilerin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi. (İHA)