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Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi: TL, Euro, dolar... Hepsine el konuldu

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#Dilenci#Para#Yalova
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 17:18

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 164 bin TL ele geçirildi. Paralar, 6 zabıta personeli tarafından sayıldı.

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Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P.’yi, suçüstü yakaladı. Zabıta Karakolu’na götürülen dilencinin üst aramasında, 164 bin 125 TL, 10 avro ve 5 dolar ele geçirildi. 

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi: TL, Euro, dolar... Hepsine el konuldu

6 zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konulurken, M.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi: TL, Euro, dolar... Hepsine el konuldu

KIRKLARELİ'DE ZABITANIN ÜZERİNDEN 3 BİN 400 LİRA ÇIKTI

Kırklareli'nde zabıta ekipleri; vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

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Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi: TL, Euro, dolar... Hepsine el konuldu

Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazıldı.

Öte yandan dilencilerin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi. (İHA)

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi: TL, Euro, dolar... Hepsine el konuldu

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#Dilenci#Para#Yalova

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