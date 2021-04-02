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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Dilencinin topladığı paralar, ekmek arasından çıktı

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Dilencinin topladığı paralar, ekmek arasından çıktı

AKSARAY'da, zabıta ekiplerinin denetiminde, yanında çocuğu ile dilencilik yapan Y.S. (42) yakalandı. Y.S.'nin, madeni paralardan oluşan 49 lirayı somun ekmeğin arasına gizlediği görüldü.

Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimde, Ankara yolundaki kavşakta çocuğuyla sürücülerden para isteyen Y.S.'yi yakaladı. Y.S.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramada para bulunamazken, elindeki somun ekmek dikkat çekti. Yapılan kontrolde Y.S.'nin, madeni paralardan oluşan 49 lirayı somun ekmeğin arasına gizlediği görüldü. Ekipler, paralara el koyarken, Y.S.'ye de dilencilik yaptığı için 'Kabahatler Kanunu'na göre 380 lira ceza uyguladı.

 

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