Dilencinin foyası ortaya çıktı
Çorum’da sol kolunu sararak kendisine engelli görüntüsü veren dilencinin foyasını ortaya çıkaran zabıta görevlisi dilenciye, "Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde?” şeklinde tepki gösterdi. Para cezası uygulanan Osman Ş., otobüse bindirilerek ikametgahı bulunan Iğdır'a gönderildi.
Gazi Caddesi'nde denetim yapan zabıta ekipleri, sol kolu sargılı bir kişinin dilencilik yaptığını fark etti. Iğdır'dan Çorum'a geldiği öğrenilen Osman Ş.'nin kolunu sararak kendisini sakat gibi gösterdiği ortaya çıktı. Zabıta görevlisi, Osman Ş.’ye, "Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde? Senle mi uğraşacağız biz, sabah akşam getiriyoruz, götürüyoruz. Çorum’a bir daha gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi.Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanan Osman Ş., otobüse bindirilerek ikametgahı bulunan Iğdır'a gönderildi.
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