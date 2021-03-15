MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDilencinin foyası ortaya çıktı
GeriGündem Dilencinin foyası ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Dilencinin foyası ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dilencinin foyası ortaya çıktı

Çorum’da sol kolunu sararak kendisine engelli görüntüsü veren dilencinin foyasını ortaya çıkaran zabıta görevlisi dilenciye, "Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde?” şeklinde tepki gösterdi. Para cezası uygulanan Osman Ş., otobüse bindirilerek ikametgahı bulunan Iğdır'a gönderildi.

Gazi Caddesi'nde denetim yapan zabıta ekipleri, sol kolu sargılı bir kişinin dilencilik yaptığını fark etti. Iğdır'dan Çorum'a geldiği öğrenilen Osman Ş.'nin kolunu sararak kendisini sakat gibi gösterdiği ortaya çıktı. Zabıta görevlisi, Osman Ş.’ye, "Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde? Senle mi uğraşacağız biz, sabah akşam getiriyoruz, götürüyoruz. Çorum’a bir daha gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi.

Dilencinin foyası ortaya çıktı
Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanan Osman Ş., otobüse bindirilerek ikametgahı bulunan Iğdır'a gönderildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi