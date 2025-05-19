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Dilencilerin 5 saatte topladığı para şaşkına çevirdi: İşte üzerlerinden çıkan miktar

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#Dilenci#Para#Çorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 17:35

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı. Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.

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Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Dilencilerin 5 saatte topladığı para şaşkına çevirdi: İşte üzerlerinden çıkan miktar

"5 SAATTE TOPLADIK"

Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu. Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti.

Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.

Dilencilerin 5 saatte topladığı para şaşkına çevirdi: İşte üzerlerinden çıkan miktar

Dilencilerin 5 saatte topladığı para şaşkına çevirdi: İşte üzerlerinden çıkan miktar

 

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#Dilenci#Para#Çorum

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