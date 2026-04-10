Dilenciler suçüstü yakalandı! Üzerlerinden 19 bin 600 lira çıktı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 11:53

Eskişehir'in Odunpazarı zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, engelli bir çocuğu kullanarak dilencilik yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. İzmit'ten dilencilik yapmak için kente gelen şahısların üzerinden 19 bin 600 lira çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde yapılan denetimlerde, 2 kişinin bir engelli çocuğu kullanarak dilencilik yaptığını belirledi. Suçüstü yakalanan 2 kişinin İzmit'ten dilencilik yapmak için kente geldiği anlaşıldı.

Kontrolde, dilencilerin üzerlerinde 19 bin 600 lira ele geçirildi. Yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikte kullanılan kap üzerinden çıkan paralar, tutanak altına alınarak kamuya aktarıldı.

