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ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Dilenciler ile tartıcı arasındaki yer kavgası karakolda bitti

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Dilenciler ile tartıcı arasındaki yer kavgası karakolda bitti
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Adıyaman’da, dilenciler ile tartıcı arasında çıkan yer kavgasında 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Valilik kavşağı yakınlarında kaldırım üzerinde dilenen kadınlar ile bedensel engelli olan ve tartıcılık yapan kişi arasında yer kavgası yüzünden tartışma çıktı. Yer kavgası yüzünden birbirine saldıran şahısları, çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kavga eden tartıcı ile dilenci kadınların gözaltına alınarak önce Zabıta Karakoluna, daha sonra ise polis merkezine götürüleceği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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