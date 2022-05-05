Dilek’in mucizesi

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İsmail (27) ve Ayşe Cencik’in (24) aileleri 1970’li yıllarda İsviçre’ye giden ilk gurbetçilerdendi. İsmail ve Ayşe İsviçre’de tanışıp 1984 yılında evlendi. 1987 yılında da kızları Dilek dünyaya geldi. Ayşe, İsmail’le bir ömür boyu birlikte olma dileği gerçekleştiği için kızına bu ismi vermişti. İsmail bir cam fabrikasında çalışıyor, Ayşe ise okuluna devam ediyordu.

AİLESİNDEN SON HATIRA/1989/ Trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Dilek, kaza sonrası hurdaya dönen araçtan emekleyerek çıktı.

BURNU BİLE KANAMAMIŞTI

1989 yazında otomobilleriyle 10 günlüğüne memleketleri Denizli’nin Tavas ilçesine geldiler. Güle oynaya çıktıkları dönüş yolculuğu 10 Ağustos 1989 günü sabaha karşı Ayvacık’la Çanakkale arasında mıcır nedeniyle yaptıkları kazada bitti. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki İsmail ve Ayşe Cencik öldü. Arka koltukta uyuyan 2 yaşındaki Dilek ise burnu bile kanamadan kurtuldu. Yardım için koşanlar küçük Dilek’i arabanın dışına emekleyerek çıkmış halde buldu. Kaza o dönem gazetelerde “Vah Dilek” başlığıyla haber oldu.

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DAYISI EVLATLIK ALDI

Avusturya’da yaşayan dayısı, İsviçre hükümetinin her ay ödediği bakım parası karşılığında Dilek’i evlatlık olarak aldı. Dilek anne ve babasının fotoğraflarını görse de kazayı bilmeden büyüdü. Duvarda asılı genç bir kadın ve erkek fotoğrafının anne ve babası olduğunu yıllar sonra öğrendi. Mucize kız Dilek, 2005 yılında 19 yaşındayken bir akrabasının düğününde gördüğü müzisyen Muhammet Duman’a âşık oldu ve evlendiler. Dilara ve Gökay isimlerini verdiği iki çocuğunu dünyaya getirdi.

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Sağlıkçı olarak hayat kurtarıyor.

‘BAŞKALARI YAŞADIKLARIMI YAŞAMASIN DİYE...’

Hikâyesini Hürriyet’e anlatan Dilek Cencik Duman, şöyle konuştu: “19 yaşımda bana elini uzatan, karşılıksız sevmeyi öğreten biriyle tanıştım. Tıpkı anne ve babam gibi biz de herkesten habersiz evlendik. Yeniden hayata bağlandım. Bütün yaralarımı eşim sardı. 16 yıldır evliyiz. Dilara ve Gökay adında 2 çocuğumuz var. Birine ‘Babam’ diğerine ‘Annem’ diyorum. İki sene önce karar verip gönüllü olarak paramedik eğitimi aldım ve artık hayat kurtarmaya çalışıyorum. Başka çocuklar annesiz, babasız kalmasın diye.”