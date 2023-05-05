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Dilek’in katili eski kocası mı

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#Asayiş Şube#Cinayet Büro Amirliği Ekipleri#Polis
Dilek’in katili eski kocası mı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

İstanbul Tuzla’da 27 Nisan günü çalılık alanda silahla başından vurulmuş bir kadın bulundu.

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Cesedin yaklaşık 15 gün önce çalılık alana bırakıldığı saptandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin 4 çocuk annesi Dilek Kayacan’a (33) ait olduğunu tespit etti. Kayacan’ın geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Medeni Aydın’dan boşandığı, kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi. Polis, Dilek Kayacan’ın son olarak 13 Nisan’da sığınma evinden ayrıldığını, giderken arkadaşlarına “Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum” dediğini belirledi. Kayacan’ın sığınma evinden çıktıktan sonra yol kenarında bir otomobile bindiğini tespit etti.

‘BEN ÖLDÜRMEDİM’

Ekipler Medeni Aydın’ı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Sorguya alınan Medeni Aydın, eski eşinin ölümüyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aydın adliyeye sevk edildi.

 

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#Asayiş Şube#Cinayet Büro Amirliği Ekipleri#Polis

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