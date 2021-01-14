Dilekçe nasıl yazılır? Tarih, imza ve metin kurallarıyla dilekçe örneği ve dilekçenin özellikleri

Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir.



3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.



Aynı kanunun 7. Maddesine göre dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 8. Maddesine göre ise Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır.



Dilekçelerde istek ve dilekler, yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak "Ek" başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, istek bölümü, "bilgilerinize arz ederim." sözleriyle bitirilmelidir.



•Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır.

•Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır.

•Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

•Dilekçeler belli bir plana göre yazılır.

•Dilekçede özlü ve resmi bir üslup kullanılmalıdır.



Dilekçenin Bölümleri



Başvurulan Makamın Adı:



Dilekçelerin başında, başvurunun yapıldığı, makamın adı bulunur. Eğer gerekiyorsa başvurulan makamın adresi de yazılır. Hitap edilen makamın adı büyük harflerle; adreste yer alan kelimeler ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük ve ortalanarak yazılır.



Dilekçenin Metni:



Metin kısmı, dilekçenin asıl kısmını oluşturur. Genel dilekçelerde, önce sorun (durum) aktarılır ve talepte bulunulur.



Tarih:



Dilekçenin hangi tarihte verildiğini bilebilmek için, dilekçede tarihin bulunması gerekir.Tarih gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ancak, ayın yazı ile yazılması da mümkündür. Tarihin rakamla yazılması durumunda gün, ay ve yıl arasına eğik çizgi (/) ya da nokta (.) sembolü konulur. Yaygın kullanıma göre tarih, metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır.



Ad, Soyad ve İmza:



Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır. Ad ilk harfi büyük diğer harfler küçük; soyad tamamı büyük harfle yazılır. Eğer Unvan yazılacaksa sadece ilk harf büyük diğer harfler küçük yazılır. İmza ismin üstündeki boşluğa atılır.



Adres:



Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu. , No.), apartman(Apt.), telefon(tel.)şeklinde kısaltma yapılabilir

ÖRNEK DİLEKÇE



