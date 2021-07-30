Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Kuşadası’nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle Aydın Valiliği tarafından dün ziyaretçi girişine kapatıldı. Kararın ardından Milli Park’taki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Normal günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı 60 personelin görev yaptığı parkta bu sayı 90’a çıkarıldı. Milli Park’ın ulaşılması zor yerlerine 156 fotokapan kuruldu.

ZİYARETÇİLER GERİ ÇEVRİLDİ

Toplam 27 bin 600 hektarlık alanı kaplayan Milli Park'ta 12 araç da 24 saat gezerek olası bir yangın başlangıcına karşı devriye görevi yapmaya başladı. Kaçak girişleri önlemek için Milli Park’ın farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Milli Park’a gelen ziyaretçiler, giriş kapısında jandarma ekipleri tarafından uyarılarak geri çevrildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar ise İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koyları kıyılarını denizden denetlemeyi sürdürüyor. 804 çeşit bitki türünün bulunduğu Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda 3 arazöz, itfaiyeye ait 1 yangın söndürme aracı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi su tankeri hazırda bekletiliyor.

“DOĞRU BİR KARAR OLDU"

Kuşadası’na tatil için İstanbul’dan geldiğini belirten Bekir Kara, “Biz bir haftadır Milli Park’a geliyoruz. Buranın güzelliğinin tadını çıkarttık. Yangınlara karşı önlem amacıyla ziyaretçi girişine kapatılması çok doğru ve mantıklı bir karar oldu" dedi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın her türlü doğal afetten korunması gerektiğini ifade eden Mutlu Öke ise, “Son günlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar bizleri çok üzdü. Aynı şeyin Milli Park’ın da başına gelmemesi için yetkililerin elinden geleni yapması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

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