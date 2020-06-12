Dilek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapçadan dilimize geçmiş olan dilek kelimesinin anlamı, ' isteme, istek' olarak belirtilmektedir.

Dilek Eş Anlamlısı

Kaynaklara göre, 2 farklı anlamı bulunmakta olan dilek kelimesinin ilk anlamı ' isteme, istek' olarak bilinmekte, ayrıca 'istenilen şey' olarak da ikinci anlamı bulunmaktadır. İstemek, talep etmek veya ricada bulunmak olarak da açıklanabilmekle birlikte, murat anlamına da gelmektedir.

TDK kaynaklarına göre, dilenen veya istenen her şey olarak açıklanmıştır. Dilek kelimesinin eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; arzu, temenni, talep ve iradedir. Bu kelimelerin hepsi birbiri yerine kullanılabilir. Dilek kelimesinin, zıt anlamlısı yoktur. Dilek kelimesinin eş anlamlılarına bir kaç örnek verecek olursak, şu şekilde belirtebiliriz; ' Senden tek arzum, daha anlayışlı olman.' veya 'Senden tek dileğim, daha anlayışlı olman.'

Dilek kelimesini, murat anlamında kullanacaksak eğer, ' Bir muradım var, eğer gerçekleşirse sokaktaki tüm çocukları sevindireceğim.' veya ' Bir dileğim var, eğer gerçekleşirse sokaktaki tüm çocukları sevindireceğim.'