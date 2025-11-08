Dilek Kaya İmamoğlu: Eşim hâlâ İBB Başkanı

Haberin Devamı

Buluşmada tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okuyan Dilek Kaya İmamoğlu, bir kez daha iddianamenin hazırlanıp, duruşmaların TRT’den yayınlanmasını istedi. Dilek Kaya İmamoğlu “Kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu’nun görüntüsüne, sesine yasak getirildi. 16 milyonluk İstanbul’un millet iradesiyle seçilmiş başkanının, neredeyse adını anmak yasak. X hesabına erişim engellenmiş durumda. Oysaki Ekrem İmamoğlu, hâlâ İstanbul Belediye Başkanıdır” dedi.