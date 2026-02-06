Dilek İmamoğlu’nun kardeşine tutuklama talep edildi... Uyuşturu soruşturmasında 19 isme tutuklama talebi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 Şubat’ta, aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, Etiler'deki Beca isimli mekânın işletme müdürü Bahadır Gürceer, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMALAR

Şüphelilere, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlamaları yöneltiliyor.

19 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerimin ardından Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan, iş insanı Şeyhmus Tatlıcı ise “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Damla Kütük, Aylin Doğru Çelik, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık, Ceylin Aydemir, Gaye Kıray, Melis Yürür, Ezgi Helin Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu ve Sevcan Güler “Fuhuşa teşvik” suçundan, Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Ercan Gümüşkaya, Hasan Koray Şahin, Sinan Urfalı, Vakıf Serter Varol ve Rüştü Berk Akardaş ise “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklamaya sevk edildi.

2 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüpheliler İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu ise “Uyuşturucu madde kullanma” suçundan serbest bırakılmak üzere adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

FATMA YILMAZ DA TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Öte yandan dün gece gözaltına alınan Muzaffer Yıldırım’ın ‘Mama’sı olarak bilinen Fatma Yılmaz da ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.