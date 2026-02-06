×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi de aralarında: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Dilek İmamoğlu#Ali Kaya#Narkotik
Dilek İmamoğlunun kardeşi de aralarında: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:52

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ile 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

Gözden KaçmasınÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fenomenler gözaltındaÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fenomenler gözaltındaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilek İmamoğlu#Ali Kaya#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!