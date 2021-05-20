Dilek İmamoğlu’ndan tenis şov

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç’te kurulan tenis kortunda özel bir gösteri maçı yaptı. Karışık çiftler gösteri maçında Ekrem İmamoğlu ilk oyuna partneri milli tenisçi Berfu Cengiz ile başlarken, eşi Dilek İmamoğlu’na ise milli tenisçi Umut Akkoyun eşlik etti. Maçı Dilek İmamoğlu’nun takımı kazandı.

Dövmeleri dikkat çekti

‘TEKLİFLERE AÇIĞIZ’

İmamoğlu daha sonra eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih ile birlikte milli sporcuların katıldığı gösteri maçlarını izleyip, ödüllerini verdi. Kortun bir süre Haliç’in üzerinde kalacağını belirten Ekrem İmamoğlu “Tekliflere açığız. Ben maç oynarım. Şu kuruma, ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparım diyenlere, bu kort bir süreliğine açık olabilir. Enerjisi yüksek bir kentteyiz” dedi.

İlk gösteri maçı, kadınlar kategorisinde oynandı. Milli sporcular İpek Öz ve Berfu Cengiz arasındaki mücadele, Cengiz’in 5-4’lük galibiyetiyle sonuçlandı. Mert Naci Türker ve Umut Akkoyun arasındaki erkekler müsabakasının galibi ise 4-2’lik skorla Akkoyun oldu. Gösteri maçlarını, uluslararası tenis hakemi Eylül Benli yönetti.

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