Dilek Hemşire'nin zaferi! 'Sevinçten ağladım' 7 defa bıçaklayan kocasından 3 yıl sonra boşandı

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Hemşire Dilek Bibilik (42), 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin Güven (43) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. İddiaya göre, Hüseyin Güven, 3 sene önce Dilek Bibilik’in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına yemeğe gelmedi diye bıçak çekip tehditler savurdu. Bunun üzerine Dilek hemşire, kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için evine tekrardan dönmek zorunda kaldı.

Çift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek Bibilik çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi ancak kocası bir türlü boşanmayı kabul etmedi. 16 Mayıs 2020 tarihinde ise Dilek Bibilik, sabah nöbetten geldikten sonra korona virüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti.

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7 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI

Gün içinde eşiyle tartışan kadın, yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Güven mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı. Bıçaklarken de kadına ‘Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek’ diye soran adam, daha sonra eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü. Özel bir hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gören kadın hayata tutundu. Hüseyin Güven ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Güven’e kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dilek Bibilik’in avukatı cezayı az bularak, Hüseyin Güven’in avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı. Ancak istinaf ise cezayı onadı. Dilek hemşireyi bıçaklayan koca ise pandemi nedeniyle 2021 yılının Mayıs ayında serbest bırakıldı.

DİLEK HEMŞİRENİN BOŞANMA ZAFERİ

Dilek Bibilik ise eşinden boşanmak için 7. Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak mahkeme, çifti 3 sene sonra boşadı. Kendisini ölümün eşiğine getiren kocasından 3 yıl sonra boşanabilen Dilek hemşire, boşanma zaferini balonlarla kutladı. Balonlara, ‘Yaşam hakkı, vicdan, umut’ gibi yazılar yazan Dilek hemşire, 20 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

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Dilek Bibilik, “Normal bir BOŞANMA değildi. Benim için çok zor bir süreçti. Bir kadın olarak ruhen o kanlı ellerin üzerimden kalktığını hissediyorum. Şiddet ve zulmün olduğu bir yerde hiçbir kadın yaşayamaz. Benim gibi sıkıntısı olan kadınların hiçbiri umut yok demesin. Savaşmaya devam etsin. Evlatlarımız için savaşıyoruz. Bu balonlarında üstüne olması gereken duyguları yazdık. Bunları gökyüzüne bırakarak umutlarımızın bitmediğini göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

“RUHEN BİR RAHATLAMA GELDİ, SEVİNÇTEN AĞLADIM”

Bibilik, “Özellikle ruhen bir rahatlama geldi. Çünkü 3 yıldır sürekli mahkemeden çıkarken üzgün ayrılıyordum. Sonunda bitti diyerek sevinçten ağladım” dedi.

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Dilek Bibilik’in avukatı Ali Özdemir ise sürecin zorlu olduğunu ancak hiç pes etmeden kazandıklarını vurguladı. Ayrıca Özdemir, mahkemenin çocukların velayetini kalıcı olarak anneye verdiğini, babanın ise çocukları görmesine izin vermeyen bir karar verdiğini söyledi.