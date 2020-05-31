Dilek hemşirenin sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Koronovirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in sağlık durumu ile ilgili Medical Park Florya Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Dilek Akçabelen isimli hastamızda yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen, beyin ölümü gerçekleşmemiştir. Hastamızın tedavisi ECMO (extra corporeal membrane oxygenation) olarak adlandırılan mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam etmektedir. Hastamız için şimdiye kadar olduğu gibi bugün de tüm gayretimizi göstermeye devam etmekteyiz" denildi.