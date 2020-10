Dilek hemşirenin adı Beşiktaş’taki parkta yaşayacak

Sağlık emekçilerinin yanında olduğunu hatırlatan Beşiktaş Belediyesi, Ekim ayı Meclis Toplantısında aldığı kararla Maslak Gazeteciler Sitesi yakınlarında bulunan ve yenilenme çalışmaları yapılacak olan parka Dilek Akçabelen adını veriyor. Dilek Akçabelen İstanbul’da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu. Covid 19 teşhisi konulan, 10 yıllık hemşire olan Dilek Akçabelen zorlu bir hamilelik süreci yaşarken 11 Nisan’da hastaneye kaldırılmış üç gün sonra bebeği sezaryenle alınmıştı. 2,5 kilo doğan oğlu Tunç’u sadece birkaç saniye görebilen Dilek hemşirenin 31 Mayıs'ta hayata veda etmesi derin bir üzüntüyle karşılanmıştı.



Dilek Akçabelen adının parka verilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Biliyorsunuz pandemi ile mücadelenin en ön safında sağlık emekçileri yer alıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyada COVİD-19dan yaşamını yitiren hemşire sayısı 600. İşte o 600 hemşireden biri de Dilek Akçabelen. Çocuk beklerken, yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve maalesef COVİD-19a yakalanan ardından aylarca yaşam mücadelesi veren, bu mücadele içindeyken çocuğunu dünyaya getirip kendisi hayata veda eden bir hemşire Dilek Hemşire. Dilek Akçabelen'in ilçemizde bulunan bir parka adının verilmesinden büyük gurur duymaktayım" dedi.



Başkan Akpolat şöyle devam etti;



"Dilek hemşirenin şahsında hayatını kaybeden bütün sağlık emekçilerini saygı ve minnetle anıyorum. Bu park aynı zamanda bu büyük mücadelede hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarına adanmıştır. Bu zorlu mücadelenin üstesinden ancak dayanışma ile gelebiliriz. Bu mücadele hayatını kaybedenleri unutmayacağız ve sağlık emekçilerinin her koşulda yanında olacağız.



Sağlık çalışanlarını pandemi sürecinin başından beri desteklediğini hatırlatan Beşiktaş Belediyesi öncelikle 185 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu sağlık personellerine tahsis etmiş, daha sonrasında da bu zor süreçte fedakarca çalışan sağlık emekçilerine şükranlarını sunmak ve anısını yaşatmak için Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesindeki bir duvar No More Lies mahlaslı sanatçı tarafından sağlık emekçilerini temsil edecek şekilde bir muralla renklendirilmişti.