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Dilek Ertek olayı gizemini koruyor: İsviçreli sevgiliye ulaşılamıyor

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#Dilek Ertek#Tahiti#Gemi
Dilek Ertek olayı gizemini koruyor: İsviçreli sevgiliye ulaşılamıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Bindiği cruise gemisinden 25 Ekim gecesi Tahiti yakınlarında düşerek kayıplara karışan işinsanı Dilek Ertek (71) hâlâ bulunamadı. Gemide yanında olan ve ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönen 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisi Artur Fuchberger’e de o günden beri ulaşılamadığı öne sürülüyor.

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Dünyaca ünlü lüks mücevher markası Tiffany&Co’nun bir süre Türkiye distribütörlüğünü yapan, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 71 yaşındaki Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti’de 25 Ekim gecesi Norwegian Spirit adlı cruies gemisinden düşerek kaybolmuştu. O günden bu yana izine rastlanamayan Ertek’in cinayete kurban gitmiş olma olasılığı da değerlendiriliyordu.

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ESRAR PERDESİ ARALANAMADI

Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Kafalarda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı ancak, oğlu Gökçe Atuk’a teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor. Dilek Hanım’ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da ‘Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora’da doğum günü kutlamasına böyle sade gider’ sorusunu gündeme getiriyor.

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Dilek Ertek olayı gizemini koruyor: İsviçreli sevgiliye ulaşılamıyor

ÜLKESİNE DÖNDÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Yine Dilek Ertek’in gemiye bindiği gün kendisini deniz tuttuğu ve midesi rahatsız olduğu için odasına çekildiği, bu yüzden de gemideki kamera kayıtlarında pek fazla görünmediği iddiası, detaylı araştırmaya ışık tutmuyor. Ertek’in İsviçreli sevgilisi 74 yaşındaki mimar Artur Fuchberger’in kayıp ihbarını 20 saat sonra yapması da gizemini koruyor. Gemi yönetiminin Artur Fuchberger’i gözlem altında tutarken, sahil güvenliğe 4 saat sonra bilgi vermesi de cevap arayan sorulardan biri. Bir başka şaşırtıcı iddia ise olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve ülkesi İsviçre’ye dönen 74 yaşındaki sevgili Artur Fuchberger’e o günden beri ulaşılamaması, 4 kızı olan ve ilk eşi vefat eden Fuchberger’in o günden beri ortadan kaybolması yeniden okları üzerine çeviriyor.

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14 KASIM’DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

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Annesinin bulunması ve olayın aydınlatılması için Tahiti’ye giden ve hukuk mücadelesi başlatan oğul Gökçe Atuk, dün İstanbul’a döndü. Atuk’un avukatı yayınladığı basın duyurusunda, “Merhum Dilek Ertek için 14 Kasım Pazartesi Teşvikiye Camisi’nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak” dedi.

 

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#Dilek Ertek#Tahiti#Gemi

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