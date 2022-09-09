Dilek ağacını yakmak istediler

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Tutanakta “Saat 16.10’da beyaz şahinle iki kişinin dilek ağacının oraya geldiğini gördük. Şahsın birinin arabada beklediğini, diğerinin bez bağladığını gördük. Şahısların türbeden çıkarken dilek ağacının yandığını fark ettik. Yangın tüpüyle ağacı söndürdük” ifadeleri yer aldı.

Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, Hürriyet’e yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını, bir şüphelinin yakalandığını, diğerinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vakfın avukatı Çoşkun Özgür Pirdoğan ise “Alevi inanç merkezlerine arka arkaya yapılan bu saldırıların aynı merkezden yönetildiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet savcıları Alevilere yönelik bu saldırıları terör saldırıları olarak değerlendirmek zorundadırlar” dedi. Geçen ay üç ayrı cemevine yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada bir şüpheli tutuklanmıştı.