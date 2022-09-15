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‘Dilek Ağacı’nı DEAŞ yakmış

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#DEAŞ#Dilek Ağacı#Ankara
‘Dilek Ağacı’nı DEAŞ yakmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve cemevinin önünde bulunan dilek ağacının yakılmasına ilişkin saldırının altından DEAŞ çıktı.

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8EYLÜL günü yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Ö. ve Haydar A. isim-li iki şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Haydar A. hakkında DEAŞ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay mah-kumiyet kararı verildiği, dosyanın halen istinaf aşamasında olduğu, Sedat Ö.’nün de Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip, bir süre önce geri döndüğü belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, ‘terör örgütü DEAŞ üyeliği’ suçundan tutuklandı.

TAĞUT OLARAK GÖRDÜLER

Savcılık olayla ilgili olarak, “Sedat Ö. ile Haydar A., fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, DEAŞ terör ör-gütünün tağut (put) olarak gördüğü dilek ağacını yakmak suretiyle ortadan kaldırarak eylemi gerçekleş-tirmiştir” tespitini yaptı.

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#DEAŞ#Dilek Ağacı#Ankara

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