Dilber’in şüpheli ölümü

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İSTANBUL Fatih’te Turgut M. önceki gün sabah saatlerinde eşi Dilber M. ile tartıştıktan sonra evden çıktı. Turgut M., gece eve döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Turgut M. bunun üzerine kendisine bıçakla zarar verdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilber M.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Turgut M.’yi ise hastaneye sevk etti. Polis, olayla ilgili evde detaylı inceleme yaptı. Evde incelemeler sürerken, Dilber M.’nin ölüm haberini alan yakınları ise sokakta sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından Dilber M.’nin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Dilber M.’nin kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak. Şüpheli ölümle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.