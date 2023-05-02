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Dilara’yı yatağa mahkûm eden sürücüye 4.5 yıl istendi

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#İsa Eyice#Sude Solak#Motosiklet
Dilara’yı yatağa mahkûm eden sürücüye 4.5 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

İzmir’de ehliyetsiz sürücü İsa Eyice’nin (27) kullandığı hafif ticari araçla, Sude Solak’ın (22) kullandığı motosiklet, 31 Aralık 2021’de kavşakta çarpıştı.

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Kaskı takılı Solak ile arkasında oturan ve kasksız olan Dilara Aldanoğlu (25), motosikletten fırladı. Hastaneye kaldırılan Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralı Dilara Aldanoğlu, solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 7.5 ay hastanede tedavi gördü. Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu’nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir’e geldiği belirtildi. Gözaltına alınan Eyice adliyede serbest bırakıldı. Kazadan sonraki süreçte ise Eyice’nin iyi halini bozduğu için tekrar tutuklandığı belirtildi.

Eyice hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dilara’yı yatağa mahkûm eden sürücüye 4.5 yıl istendi

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BİLİRKİŞİ KUSURLU BULDU

İddianamede Eyice’nin kullandığı araçla kavşakta hız kesmeyerek ayrıca yola başka bir aracın gelip gelmediğini de kontrol etmeden, geçiş üstünlüğü kuralına uymadığına dikkat çekildi. Trafik bilirkişi raporuna göre de İsa Eyice’nin kusurlu olduğu belirlendi. Eyice’nin 0.20 olan alkol sınırını 0.23 promil ile aştığı da belirtildi.

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#İsa Eyice#Sude Solak#Motosiklet

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