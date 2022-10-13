Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

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Erzurum’da 12 katlı inşaatın önünde cansız bedeni bulunan Dilara Köç’ün (20) arkadaşları tanık olarak ifade verdi. İfadelere göre Çağla Fatmanur Eğilmez’in baskısıyla Dilara restorandaki işinden ayrılınca iki arkadaşı da işten ayrılmış ve işyeri sahibi de bu durumdan restoran müdürü Ali K.’yi sorumlu tutarak azarlamıştı. Hatta onu işten çıkarmaya hazırlanıyordu. Ali K.’nin sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez de onun işten atılmasını engellemek için Dilara’yı “Bu işi düzelt yoksa ailene müstehcen görüntülerini gösteririz” diye tehdit ediyordu.

İFADESİNDE ‘İFTİRA’ DEDİ

Dilara’yı tehdit ettiği ve şantaj yaptığı iddia edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çağla Fatmanur Eğilmez, ifadesinde bu suçlamaları ‘iftira’ olarak niteledi, şunları söyledi: “Dilara işten ayrılınca patrona, Ali hakkında ne söylediğinden tam olarak haberdar değilim. Ali bana Dilara ve yanında birkaç kız işten ayrıldığı için İsmail Bey’in (işyeri sahibi) kendisine bağırdığını ve işten çıkarma olasılığı olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine Dilara’yı aradım. Ondan işe geri dönmesini rica ettim. Ayrıca Ali hakkında oluşan yanlış anlaşılmayı düzeltmesi için İsmail Bey’e yalan söylememesini, doğruları söylemesini istedim. Eğer olayı düzeltmezse, düzeltmesi için ailesiyle görüşeceğimi söyledim. Fakat müstehcen görüntülere dair tehdit, şantaj gibi bir durum olmadı. Zaten bu görüntüler bende yok. Sadece Bedirhan’ın Şeyma’ya, Dilara’nın müstehcen fotoğrafını geçmişte göstermiş olduğunu öğrendim. Ben Dilara’ya kesinlikle ‘Olayı düzeltmezsen açık saçık fotoğraflarını ailene gönderirim’ demedim. Tanıklar ifadelerinde yalan söylüyor. Neden iftira attıklarını bilmiyorum. Belki de yanlış anlamışlardır. Dilara kaybolduktan sonra onun arkadaşı Dilara S. ile görüştüm ama ona asla ‘Ölsün, gebersin’ gibi kelimeler kullanmadım. Dilara öldü mü, öldürüldü mü bilmiyorum. Şeyma, Dilara’nın psikolojisinin Bedirhan’dan dolayı bozuk olduğunu ve bir aydır kendisini öldüreceğini söylediğini bana anlatmıştı.”

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'BABASI ONU ÖLDÜRÜR'

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Dilara’ya tehdit ve şantajın delili olarak değerlendirilen bazı mesajlar da bulunmuştu. Bu mesajlardan birinde Dilara’nın babasının durumu öğrenmesi halinde onu öldürebileceği de ima ediliyordu. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest kalan restoran müdürü Ali K. ise ifadesinde bu mesajlardan haberdar olmadığını iddia etti. Ali K. ifadesinde şunları söyledi: “Olayın bu aşamaya geleceğini tahmin etmemiştik. Dilara’nın ölümüyle ilgili bir bilgim yok. İlayda ile Şeyma arasındaki ‘Ya Çağla bu gece bunu babasına öldürtür ya da bu gece özür diler’ şeklindeki mesaj hakkında bilgim yok. Bende kesinlikle müstehcen fotoğraf yok. Ben onun intihar ettiğini düşünüyorum. Suçsuzum.”

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'KONUŞMAK İÇİN GİTTİK'

Öte yandan tutuklanan Çağla Fatmanur Eğilmez, ifadesinde Dilara ile o gece buluşmalarını şöyle anlattı: “Çekilen fotoğraflarımın Ali’nin nikâhlı eşine atılmasından Dilara’yı sorumlu tutan dedikodular yayılıyordu. Dilara’dan şüphelenmiştik. Olay gecesi Dilara’nın bizi çağırması üzerine bu konuyu konuşmak için buluşmaya gittik. Konuşmalar sadece Dilara ile Şeyma arasında gerçekleşti.”

Bu ifadeler Dilara’yı işten ayrılmaya kadar götüren baskının neden başladığını da gösteriyor.