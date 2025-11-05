Dilara’ya en acı haber

Haberin Devamı

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) enkazdan yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdan çıkan Dilara Bilir’e, dün psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi. Büyük üzüntü yaşayan genç kız, taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalacağını belirtti.

25 BİNA MÜHÜRLENDİ

Gebze’deki çökmenin ardından yapılan incelemelerde, Darıca ve Gebze ilçelerindeki farklı binalarda da hasarlar görüldü. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak’taki 4 katlı binanın kolon ve duvarlarında çatlamalar ile taşıyıcı kolonlarda korozyon ve derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Gebze Şehit Mücahit Okur Caddesi’nde ise birbirine bitişik 4 katlı 3 binanın duvarlarında çatlaklar meydana geldi. İki ilçede toplam 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim tehlike nedeniyle tedbir amaçlı mühürlendi.