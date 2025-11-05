×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dilara’ya en acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Enkaz
Dilara’ya en acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binada, evde kiracı olarak yaşayan Emine Bilir (37), Levent Bilir (44) ve çocukları Muhammet Emir (12) ile Hayrunnisa Nur Bilir (14) yaşamını yitirmişti.

Haberin Devamı

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) enkazdan yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdan çıkan Dilara Bilir’e, dün psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi. Büyük üzüntü yaşayan genç kız, taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalacağını belirtti.

25 BİNA MÜHÜRLENDİ

Gebze’deki çökmenin ardından yapılan incelemelerde, Darıca ve Gebze ilçelerindeki farklı binalarda da hasarlar görüldü. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak’taki 4 katlı binanın kolon ve duvarlarında çatlamalar ile taşıyıcı kolonlarda korozyon ve derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Gebze Şehit Mücahit Okur Caddesi’nde ise birbirine bitişik 4 katlı 3 binanın duvarlarında çatlaklar meydana geldi. İki ilçede toplam 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim tehlike nedeniyle tedbir amaçlı mühürlendi.     

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!