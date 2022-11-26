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Dilara’nın katilinden cinnetli savunma

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#Dilara Yıldız#Oktay Dönmez#Cinayet
Dilara’nın katilinden cinnetli savunma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Tuzla'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Oktay Dönmez savunmasında, "4.5 yıl bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını söyleyerek, “Dilara ile tanıştığımda Kuzey Irak’ta görevdeydim. O dönemde psikolojim iyi değildi” dedi.

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İstanbul Tuzla’da bir restoranda 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez’in ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Oktay Dönmez, 4.5 yıl bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını söyleyerek, “Dilara ile tanıştığımda Kuzey Irak’ta görevdeydim. O dönemde psikolojim iyi değildi” dedi. Sanık savunmasının devamında, “Cinnet getirdim bir anda. Ondan sonrası benim için film, gözümü açtığımda cezaevindeydim” diye konuştu.

Oktay Dönmez’in akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

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#Dilara Yıldız#Oktay Dönmez#Cinayet

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