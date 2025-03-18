Dilara’nın hayatı bir kez daha karardı

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İZMİR Bornova’da 31 Aralık 2021’de ehliyetsiz İsa Eyice’nin (29) kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araç ile Sude Solak’ın (24) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu (27), motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aldanoğlu ise yüzde 98 engelli kaldı. Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0.23 promil alkollü çıkan araç sürücüsü İsa Eyice, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Sürücü İsa Eyice’nin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsa Eyice, tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4.5 yıl hapse çarptırıldı.

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‘PERİŞANIZ’

Aldanoğlu ailesi sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde 13 Mart’ta davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Eyice’nin, ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin kararının ardından cezanın 4.5 yıldan 3 yıla düşürüldüğünü belirten Dilara Aldanoğlu’nun annesi Yasemin Aldanoğlu, “Cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız” dedi.