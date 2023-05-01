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Dilara Aldanoğlu'nu yatalak hale getiren sürücüye istenen ceza belli oldu

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#İzmir#Trafik#Polis
Dilara Aldanoğlunu yatalak hale getiren sürücüye istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 10:48

İZMİR'de, ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı hafif ticari araç ile Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu'nun (25) da bulunduğu motosiklete çarparak yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice (27) hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araçla, Sude Solak'ın (22) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Hafif ticari aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun sonrasında tedavisine evinde devam edilmeye başlandı. Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü İsa Eyice, serbest bırakıldı.

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KAVŞAKTA HIZ KESMEMİŞ, GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ KURALINA UYMAMIŞ

Sürücü İsa Eyice'nin işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazadan sonraki süreçte ise Eyice'nin iyi halini bozduğu için tekrar tutuklandığı belirtildi. Aldanoğlu'nun ve Solak'ın bulunduğu motosiklete çarparak yaralanmalarına yol açan sürücü İsa Eyice hakkında iddianame hazırlandı. Aldanoğlu'nın yatağa bağımlı hale gelmesine yol açan hafif ticari araç sürücüsü Eyice hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Sürücü İsa Eyice'nin kullandığı araçla kavşakta hız kesmeyip, ayrıca yola başka bir aracın gelip, gelmediğini de kontrol etmeden, geçiş üstünlüğü kuralına uymadığına dikkat çekildi.

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Dilara Aldanoğlunu yatalak hale getiren sürücüye istenen ceza belli oldu

KARŞI TARAFI SUÇLAMIŞ

Trafik bilirkişi raporuna göre de İsa Eyice'nin kazanın yaşanmasında kusurlu olduğunun belirlendiğine yer verildi. Alkol ölçüm raporuna göre, Eyice'nin kullandığı aracın ruhsatta ticari olarak kayıtlı olması nedeniyle 0.20 olan alkol sınırını 0.23 promil ile aştığı da belirtildi. Ayrıca İsa Eyice'nin savunmasında; karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söylediği de iddianamede yer aldı.

Dilara Aldanoğlunu yatalak hale getiren sürücüye istenen ceza belli oldu

OLASI KASITLA YARALAMADAN YARGILANSIN

Dilara Aldanoğlu'nun ailesinin avukatı Gökay Başar, "Her ne kadar iddianamede sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişse de, sanığın eylemleri ve eylemi yerine getirirken ki hal ve durumu nedeniyle olası kastla 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü olay yerinde tutulan trafik kaza tespit tutanağından sanığın ehliyetinin olmadığı, olay anında yasal sınıra göre alkollü olduğu, herhangi bir fren izinin veya neticesini engelleme çabasının bulunmadığı anlaşılmaktadır" dedi.(DHA)

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#İzmir#Trafik#Polis

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