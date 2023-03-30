Dilan’ın sır kayboluşu

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Çorum’da ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük (18), önceki gün kuzenine gitmek için evden çıktı. Kuzenine gitmeyen, geri de dönmeyen Çördük’ün yakınları, kızlarını aramaya başladı. Bir süre sonra, Çördük’ün yakınlarına WhatsApp aracılığıyla bir fotoğraf gönderildi. Ailesi, cep telefonlarına gelen fotoğrafla polise gidip kayıp başvurusu yaptı.

Evin çevresinde ve ormanda Dilan’ı arayan polis ekipleri, fotoğrafı da incelemeye aldı. Mesajın atıldığı telefonu takibe alan polis ekipleri, gönderilen fotoğrafın, Bursa’da 2 yıl önce işlenen cinayette, öldürülen kişinin olay yerinde çekilen fotoğrafı olduğunu ve internetten alınıp gönderildiğini saptadı.

Dilan Çördük’ün farklı bir ilde olduğu yönünde bilgiye ulaşan polisin çalışmaları sürüyor.