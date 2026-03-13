Dilan’ın çilesini çocukları anlattı

Haberin Devamı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 31 Mart 2025’te gece saatlerinde intihar ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Dilan Aslan’ın (37) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede maktulün yanında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan’ın eşi Abdulvahap Aslan’ın (53) olaydan sonra amcasının oğlu M.A.’yı arayarak, “Eşim kafasına sıktı, yetiş” dediği, M.A.’nın da olay yerine yakın bir yerde yaşayan kardeşini arayarak eve gitmesini istediği belirlendi. Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Aslan, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

EN AĞIR CEZA İSTENİYOR

İddianamede, Dilan Aslan’ın eşinin davranışları nedeniyle 26 Aralık 2024’te çocuklarını da alarak Diyarbakır’a gelip yeğeni E.A.’nın evine yerleştiği kaydedildi. Abdulvahap Aslan’ın da eşinin ardından İstanbul’dan kente geldiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle tarafların barıştığı ancak görüşmeler sırasında sık sık tartıştıkları ifade edildi. Sanığın eşini, “Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim” diyerek tehdit ettiği de belirtildi. İddianamede, sanığın eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü ancak toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda olayın cinayet olduğunu belirten savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

‘EŞİMİN HİMAYESİNDEYDİ’

Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulvahap Aslan, çocukları A.A., E.A., R.A. ve S.A., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekil avukatı katıldı. Dilan Aslan’ın Diyarbakır’da kaldığı yeğeni E.A. tanık olarak dinlendi. Duruşmada savunma yapan Abdulvahap Aslan eşinin intihar ettiğini ileri sürerek, “Bu silah bana aittir fakat eşimin himayesindedir. Sesi duyunca içeri girdim, eşimin vurulmuş şekilde yerde yattığını gördüm”dedi.

‘İZLERİ MAKYAJLA GİZLERDİ’

Duruşmada pedagog eşliğinde dinlenen çiftin oğlu R. ise annesinin uzun süre şiddet gördüğünü öne sürerek, “Annem gözleri parlayan bir kadındı. Makyaj ile darp izlerini gizlemeye çalışıyordu. Bana bir keresinde ‘Baban bana iftira atıyor. Yastığımızın altında silah var. Gece çıkarıp silahın kabzasıyla sırtıma ve bacağıma vuruyor’ dedi. Annemi döverken kardeşim ‘Niye dövüyorsun’ diye sorunca ‘Seni de öldürürüm’ diyormuş” ifadelerini kullandı.

‘İKİNİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM’

Çiftin kızı A. da babasının kendisini ve annesini tehdit ettiğini ileri sürerek, “Babam beni de tehdit etti. ‘Anneni de öldürürüm, seni de öldürürüm’ dedi. Beni saatlerce odaya kilitleyip dövdü. ‘Görüntüdeki kişi senin annen, bunu itiraf edeceksin’ diyerek baskı yaptı. Bunun için para bile teklif etti. Babamın anneme silah doğrulttuğunu da gördüm. Ağzına silah dayayıp ‘Bu adamlarla konuşacaksın’ diyordu. Telefona yüklediği program ile takip de ediliyorduk. Annemin telefonunu alıyordu, masanın üstüne koyuyordu. ‘Bakın ben annenizin telefonu kapalıyken bile kamerasına erişebiliyorum’ diyordu. Bu programı bir arkadaşına 150 bin TL karşılığında yaptırmıştı, her ay 7 bin TL ödüyordu”dedi.

‘BODRUMA GÖMECEĞİM’

Kızları E. de pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Ben fiziksel bir şiddete uğramadım, genelde ablam karşılaşıyordu. Ben küçük kardeşimi sakinleştiriyordum. Arada konuşurken ‘Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodruma gömeceğim’ dediğini duydum. Annem sağ elini kullanırdı. Ayrıca bir gün hasta olup okula gidemediğim için annemi dövmüştü. Ben hatta ses kaydı da aldım”diye konuştu.

‘MORLUKLAR İÇİNDEYDİ’

Tanık olarak dinlenen yeğeni E.A. ise Dilan Aslan’ın çocuklarıyla birlikte şiddet gördüğü için Diyarbakır’a geldiğini belirterek, “Geldiğinde sağ gözü mordu, vücudunun birçok yerinde morluk vardı. Abdulvahap’ın onu kemerle ve silahın kabzasıyla dövdüğünü, saçını çektiğini ve silahı ağzına koyarak öldürmekle tehdit ettiğini söyledi”dedi.

Maktulün aile avukatlarından Selahattin Çoban, Abdulvahap Aslan’ın olay sonrası haber verdiği yakını M.A.’nın, olay yerine gönderdiği kardeşi V.A. ile eşi S.A.’nın 1 saat boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmadığını belirterek mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme duruşmayı 8 Haziran saat 13.30’a erteledi.