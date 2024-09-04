Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu fenomenlerin yargılanması başladı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, avukatlarının başvurusunun ardından 9,5 ay sonra 19 Ağustos'ta tahliye edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARGILANIYOR

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler için de düğmeye basılmış ve çok sayıda fenomen hakkında dava açılmıştı. Polat çiftinin de aralarında bulunduğu fenomenler soruşturmasında bugün 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

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