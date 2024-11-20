×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı tayin edildi

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Polat#Savcı#Çaycuma
Dilan ve Engin Polata dava açan savcı tayin edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 17:39

Kara para aklama suçlamasıyla Dilan ve Engin Polat hakkında dava açan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine atandı.

Haberin Devamı

Kamu'da, kara para aklama çetesi suçlamaları ile gündeme gelen, sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklandığı yasadışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasını yürüten savcı Ahmet Çolak, Zonguldak Çaycuma‘ya atandı.

Çolak, Türkiye'nin en çok tartışılan davalarından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Ahmak“ davasının iddianamesini hazırlayan savcı kimliği ile de biliniyor.

Savcı Çolak, İmamoğlu'nun bu sözleri için 21 Mayıs 2021'de; YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçlamasından dava açmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Polat#Savcı#Çaycuma

BAKMADAN GEÇME!