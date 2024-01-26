Dilan tutuklu  kalacak

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Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin SEGBİS sistemiyle ifadelerini aldı. Mahkeme, şüphelilerin tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi.

3 AYDIR CEZAEVİNDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘vergi kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunuyor.