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Dilan tutuklu  kalacak

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Polat#Engin Polat#Tutukluluk
Dilan tutuklu  kalacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 07:00

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

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Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin SEGBİS sistemiyle ifadelerini aldı. Mahkeme, şüphelilerin tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi. 

3 AYDIR CEZAEVİNDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘vergi kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunuyor.

 

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#Dilan Polat#Engin Polat#Tutukluluk

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