Dilan Polat'tan cezaevindeki eşi Engin Polat'a ziyaret! Sıla Doğu paylaştı: Beyazlarını boyatacağız, toparlanacaksın

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'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde iki çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte cezaevine gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü. Dilan Polat ise kayınpederi Sezgin Polat ile de cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü.

Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, "Tabi ki de çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" dedi. Doğu, 'Engin'in durumu nasıl' sorusu üzerin de "Engin'in durumu hiç iyi değil" karşılığını verdi. Dilan Polat ise bindiği araçta, gözyaşları döktüğü görüldü.

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"BEYAZLARINI BEN VE NİLDA BOYAYACAĞIZ"

Kardeşi Sinem Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.

AVUKATI KONUŞTU: BİR HAFTADIR DOSYAMIZ İNCELEMEDEYDİ

Polat’ın ziyaretine gece saatlerinde avukatı Sevinç Horoz geldi. Tahliye bilgisini paylaşmak için Engin Polat’ın yanına gittiğini ifade eden Horoz, Dilan Polat’ın sağlık durumu ve tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

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Tahliye süreci hakkında bilgi veren Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Bu aşamada savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık, ona binaen tahliye kararı verildi" dedi.

Yaptıkları itirazın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyleyen Horoz, "Bekliyorduk, bir haftadır dosyamız incelemedeydi. İtiraz değerlendirmesi henüz yapılmamıştı. Bugün de öğleden önce kararımız geldi. İtirazımızın değerlendirme süreci biraz uzun sürdüğü için çok, hani nasıl bir haber gelir nasıl bir değerlendirme sonucu çıkar, ona ilişkin bir değerlendirme yapamıyorlardı ama ben itirazın açıkçası tahliyeye yönelik bir sonuçla sonuçlanacağını düşünüyordum" şeklinde konuştu.

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"PSİKOLOJİK SORUNLARI TABİİ Kİ VARDI"

Dilan Polat'ın ailesiyle yaptığı görüş esnasında bayıldığını onaylayarak, sağlık durumundan bahseden Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini, sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

Tahliyenin şartlarında Polat'ın imza zorunluluğunun bulunmadığını belirten Horoz, "Sadece yurtdışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok" ifadelerini kullandı. Horoz, dosyadaki tüm sanıkların, 4 Eylül'de mahkeme huzuruna çıkarak ifadelerini ve beyanlarını vereceğini söyledi.

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"ŞU ANDA MEVCUT SEVİNCİNİ YAŞIYOR"

Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.