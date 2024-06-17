Dilan Polat'ın tahliyesi neden istendi? Savcı ve hakim arasında dikkat çeken çelişki! Nihat Uludağ detayları aktardı

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Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da arasında olduğu 11 şüpheli tahliye edildi. Karardaki dikkat çeken detay ise savcının Dilan Polat için tahliye istemesi oldu.

Gelişmeleri yakından takip eden CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak soruşturmadaki son gelişmeleri paylaştı.

Polatlar ile Candan kardeşler soruşturmaları arasında bir benzerlik olmadığını söyleyen Nihat Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

Ortada dolaşan hep bir yanlış algı söz konusu, Nihal Candan bir süre önce 37 kilonun altına düşmüştü. Kamuoyunda dediler ki "Kilo verdiği için tahliye edildi" ama bu doğru değil. Örgüt içindeki konumuna bakıldı, tutuklu geçirdiği süreye bakıldı, sağlık durumuna bakıldı ve denildi ki "Bu işlediği suç içeride yattığı süreyi karşılar, tahliye olmasına bir mani yok." Her sağlığı bozulan için böyle bir uygulamadan söz edebilir miyiz? Polatlar ile Candan kardeşler soruşturmaları arasında hiçbir benzerlik yok.

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Adli Tıp dedi ki "Dilan Polat için, yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi edilebilir daha sonra infazına devam edilebilir tahliyesine gerek yok." Her sağlık sorunu olan adli tıpa gitsin tahliye olsun böyle bir yargılama söz konusu olamaz.

DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

Savcı diyor ki; "7 ay içeride kaldı, intihar meyili var. Tutuksuz yargılansın" Ama ilginç mahkeme ile çelişiyor. Mahkeme daha MASAK raporu gelmedi diyor. "MASAK'ın tam raporu mahkemeye intikal etmemişken neden delillerin hepsi toplanıldı" deniyor. O da ilginç bir konu. Burada savcı ile hakim arasında bir çelişki yaşanıyor.

Avukat Kürşat Ergün'ün konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde;

Buradaki en önemli tehdit 'delillerin karartılma ihtimali'. İddia makamının en önemli dayanaklarından biri delillerdir. Bu delillerle ilgili mahkeme henüz bir tamamlamaya gitmemişken, siz bu durumda belli gerekçelere istinaden bu şahısları dışarı çıkartacak deliller üzerinden bir oynama yapabilecek pozisyona getirirseniz burada yargılama işi sakata girer.

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Hastanede yoğun gözetim altında tutuluyor olursa tutukluluğu devam ediyor sayılabilir aksi halede ortaya sakat bir durum çıkabilir.