Dilan Polat'ın mesajları ortaya çıktı: Ölümle tehdit etmiş... 7 yıla kadar hapsi isteniyor

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Dilan Polat, kara para aklamak dahil 4 suçtan 5 aydır cezaevinde. Dilan Polat'a en son eski dostu Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmaktan dava açılmıştı. O saldırıyı Polat'ların 'daltonlar' çetesine azmettirdiği ortaya çıkmıştı. Bu olayla ilgili 8 yıl 4 aya kadar hapsi istemiyle dava açılan Dilan Polat'ın adı yeni bir suçlamada geçti.

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Fenomen Afranur Asan, arkadaşıyla birlikte bir magazin sayfası yönetiyor. Dilan Polat'ın doğum gününde yaptığı paylaşıma iki arkadaş tepki gösterip eleştirdi. sonrasında Afranur Asan'ın mesaj kutusunda Dilan Polat'tan tehdit mesajları yağdı. Kanal D Haber, Dilan Polat'ın genç fenomene attığı o tehdit mesajlarına ulaştı.

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"MAGAZİN YAPARKEN ÖLÜME KADAR UZANIR"

Dilan Polat attığı mesajlarda iki arkadaşı dünyalarını dar etmekle ve ölümle tehdit etti. "Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" ifadelerini kullandı. Polat, genç kadının annesine de küfürler etti.

"ÖZÜR DİLEMEYE ÇALIŞIYOR, AFFETMEYECEĞİM"

Soluğu savcılıkta alan genç fenomen, "22 yaşında bir genç kızım, ailemin o süreçte yaşadığı korku, endişe anlatılabilecek bir durum değil. Anneme edilen hakaretler var. Ölüm tehdidi artık bunun son noktası oldu. Dilekçemiz onların eline ulaşıyor ve Polat, her yerden onu engellediğim için bir ortak tanıdık ile bana ulaşmaya çalışıyor ve şikayetimi geri çekmemi istedi. Özür dilemeye çalışıyor. Kimse kusura bakmasın, bir özür ile bunu affedecek insan değilim." dedi.

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"MESAJLARI HATIRLAMIYORUM"

Genç fenomenin şikayetini geri çekmemesi üzerine Dilan Polat'ın ifadesi alındı. Polat, ifadesinde mesajları gönderip göndermediğini 'hatırlamadığını' söyledi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Polat hakkında zincirleme şekilde kadına karşı tehdit ve hakaret suçlarında dava açıldı. Polat'ın 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.