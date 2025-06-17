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Dilan Polat’ın koruması kurşunlandı

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#Dilan Polat#Alper Ş#Koruma
Dilan Polat’ın koruması kurşunlandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasından dolayı 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra ailesiyle aldığı karar sonucu Ümraniye’de özel bir klinikte psikolojik tedavi görmeye başladı.

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Dün öğle saatlerinde Dilan Polat’ın tedavi için yatırıldığı hastanenin bahçesine gelerek çevreyi gözlemleyen iki şüpheli, koruma Alper Ş.’nin içinde olduğu otomobile 7 el ateş edip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve tedavi altına alınan Alper Ş.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

DALTONLAR’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Polat, “Bir tek canımız kaldı, yardım! Çok korkuyorum, çok çaresizim. Verecek hiçbir şeyimiz yok, tek bir mal varlığımız da yok canımızdan başka” dedi.

Saldırıdan kısa süre sonra ‘Daltonlar’ çetesinin yöneticilerinden Timo Can’ın sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın ‘Bak nasıl geldi enerji’ isimli şarkısı ile ‘Daltonlar’ çetesinin lideri Berat Can Gökdemir’in fotoğrafının paylaşılması dikkati çekti.

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#Dilan Polat#Alper Ş#Koruma

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