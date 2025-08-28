‘Dilan Polat’a saldırı planını polis engelledi... Operasyonla çökertildi

Haberin Devamı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yeni nesil suç örgütü’ olarak tanımlanan ve farklı isimlerle sosyal medyada kendilerini göstermeye çalışan sokak çetelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, güzellik merkezleri ve hakkında açılan davalarla gündeme gelen Dilan Polat’a ait işyerinin ve bazı adreslere yönelik saldırı planlayan grupların eylem hazırlığını tespit etti. Hazırlık aşamasındaki planlar emniyet güçlerince bozuldu. Esenyurt, Üsküdar, Eyüpsultan, Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir ve Büyükçekmece’de eylem hazırlığında bulunan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 91 tabanca, AK-47 görünümlü uzun namlulu silah, av tüfeği, çok sayıda mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi gibi malzemeler ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 24 şüpheliden 11’i tutuklandı. 5 kişi adli kontrol ile 2’si ise adli makamlardaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski-yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” dedi.

