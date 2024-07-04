Dilan Polat’a 27 yıl istendi

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında, “Suç örgütü kurma, üye olma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Yasadışı bahis” suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, Dilan Polat’ın, 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. İddianamenin kabul edilmesi halinde, Polat çiftinin de arasında bulunduğu 16 kişinin sanık olarak yargılanmasına başlanacak. Soruşturma kapsamında geçen günlerde savcılık, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş, hâkimlik, Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine karar vermişti.