Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya ‘hayasız hareket’ soruşturması

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Sıla Doğu ve Dilan Polat’ın eğlenirken çekilen videosunda, iki kız kardeşin birbirlerini dudaklarından öptükleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce haftada 3 gün imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’ ile “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos’ta tahliye edilmişti.