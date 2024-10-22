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Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya ‘hayasız hareket’ soruşturması

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#Sıla Doğu#Dilan Polat#Karapara Aklama
Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya ‘hayasız hareket’ soruşturması
Özge EĞRİKARElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:00

Karapara aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun İstanbul Beşiktaş’ta bir mekânda eğlenirken kaydedilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Sıla Doğu ve Dilan Polat’ın eğlenirken çekilen videosunda, iki kız kardeşin birbirlerini dudaklarından öptükleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce haftada 3 gün imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’ ile “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos’ta tahliye edilmişti.

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#Sıla Doğu#Dilan Polat#Karapara Aklama

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