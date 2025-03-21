Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu beraat etti

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Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun 'Hayasızca hareketler' suçundan 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul 16.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

'VİDEO FARKLI ANLAMLARA GELECEK ŞEKİLDE HABER YAPILMIŞTIR'

Savunması alınan sanık Dilan Polat, "Eğlence mekanına yakın arkadaşlarımın doğumgününü kutlamak üzere gittik. Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu.

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Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı birşey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar.

'ABLAM BENİM ANNEM GİBİDİR'

Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplam nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dedi.

'BURAYA GELDİĞİM İÇİN UTANIYORUM'

Sanık Sinem Sıla Doğu ise ifadesinde, "Refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştük. Bu durum kardeş olmamızın ve atlattığımız zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utanıyorum." cümlelerini kullandı.

AYRI AYRI BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun üzerlerine atılı 'Hayasızca hareketler' suçunun tüm yasal unsurlarıyla oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.(DHA)