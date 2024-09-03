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Dilan Polat, tahliyesinden sonra ikinci kez eşi Engin Polat'ı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Polat#Engin Polat#Cezaevi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 13:08

'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu olan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

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'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle 5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat, avukatlarının başvurusunun ardından 9,5 ay sonra 19 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilan Polat, tahliyesinden sonra ikinci kez eşi Engin Polatı ziyaret etti

Cezaevinden çıkan Polat, ertesi gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret etmişti.

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Dilan Polat, tahliyesinden sonra ikinci kez eşi Engin Polatı ziyaret etti

Dilan Polat, yarın görülecek duruşma öncesinde bugün, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

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Dilan Polat, tahliyesinden sonra ikinci kez eşi Engin Polatı ziyaret etti

Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi. Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. 

Dilan Polat, tahliyesinden sonra ikinci kez eşi Engin Polatı ziyaret etti

Dilan Polat, tahliyesinden sonra ikinci kez eşi Engin Polatı ziyaret etti

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#Dilan Polat#Engin Polat#Cezaevi

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