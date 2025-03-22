Dilan Polat ile Sıla Doğu’ya beraat

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Polat ve Doğu hakkında ‘hayasızca hareketler’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

‘BENİM ANNEM GİBİDİR’

İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yargılama’ usulüyle görülen davada savunması alınan tutuksuz sanık Dilan Polat, “Kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla-kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Ablam benim annem gibidir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Sıla Doğu ise refleks olarak iki saniye boyunca dudak dudağa öpüştüklerini ifade etti.

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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Dilan Polat ile Sıla Doğu’nun üzerlerine atılı ‘hayasızca hareketler’ suçundan yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verdi.