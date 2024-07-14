Son dakika: Dilan Polat iddianamesi adliyede kriz yarattı... Savcıyla mahkeme karşı karşıya geldi

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Polatların kara para soruşturması 28 Haziran günü tamamlandı. Savcı, 75 sayfalık iddianameyi ikinci Asliye Ceza mahkemesine gönderip Dilan engin Polat çifti hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istedi.

MAHKEMEDEN 4 MADDELİK İTİRAZ

Mahkeme hemen dosyayı incelemeye koyuldu ancak kabul edilmesi beklenen iddianame 8 Temmuz günü savcıya iade edildi. İkinci Asliye Ceza Mahkemesi soruşturma savcısına dosyayı neden iade ettiğini 4 maddelik gerekçeyle açıkladı.

BİRİNCİ MADDE: MADDİ HATA VAR

İlk maddede mahkeme, iddianamedeki sevk gerekçelerinde maddi hata olduğunu belirtti ve iddianamede 10 yılı aşan hapis cezalarının istendiğini bu nedenle de ağır cezanın görev alanına girdiğini vurguladı.

İKİNCİ MADDE: BU SUÇ BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLMELİ

İkinci maddede örgüt kurmak ve kara para aklama suçlaması olduğunun altını çizildi. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi, kara paranın yasa dışı bahis yoluyla aklandığını vurguladı ve bunun 7258 sayılı kanunla düzenlenen suça bakan İhtisas Mahkemelerinde görülmesi gerektiğini açıkladı.

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ÜÇÜNCÜ MADDE: EYLEMLER DELİLLERLE İLİŞKİLENDİRİLMEMİŞ

İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi iade gerekçelerinin sıralandığı evraktaki üçüncü ve dördüncü madde de dikkat çekti. Mahkeme, iddianamedeki şüphelilerle deliler arasındaki bağlantıları sorguladı. Mahkeme iade gerekçesindeki üçüncü maddede iddianamede anlatılan eylemlerin delillerle ilişkilendirilmediğini belirtti. Örnek veren mahkeme "Suçtan kaynaklanan mal varlığının ne kadar olduğu gösterilmemiş" dedi. Şüphelilerin kara parayı kripto cüzdanlarla yurt dışına çıkardığını doğrulayan delillere yer verildiğine dikkat çekti.

DÖRDÜNCÜ MADDE: HARİCİ BELLEK İNCELENMEMİŞ

Mahkemenin iade gerekçesinin dördüncü maddesinde ise iddianamede tanık olan Erkan Şahin'in Engin Polat'ın cep telefonunu kopyalayıp evinde sakladığı harici belli depoladığını anlattığına ilişkin ifadesine yer vermişti. Mahkeme bu ifadede geçen harici belleğin bulunup içeriğinin araştırılmadığını söyledi.

SAVCI GERİ ADIM ATMADI

Mahkeme, bir buçuk sayfalık iade gerekçesini kamu davası açılacak kadar bir delilin toplanmadığını vurgulayarak bitirdi ve iddianameyi iade etti ancak savcı geri adım atmadı. Mahkemenin iade kararına itiraz etti. Delillerin yeterli olduğunu, şüphelilerle olayların bağlantısının da kurulduğunu vurguladı.

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AĞIR CEZA, SAVCIYI HAKLI BULDU

Bu itirazı Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi ve savcıyı haklı buldu. Tekrar iddianamenin gittiği mahkeme, 4 Eylül 2024'e duruşma günü verdi.