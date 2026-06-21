Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ailesinden açıklama geldi: Dualarınız çok kıymetli

Haberin Devamı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz günlerde korumaları Can Polat'ın öldürülmesi ile tekrar gündeme gelmişti. Bu hadisenin ardından Dilan Polat'ın milyonlarca takipçili sosyal medya hesapları mahkeme kararı ile kapatıldı.

Son günlerde hakkında hastalık haberleri çıkan Dilan Polat'ın tedavi sürecinde olduğu ve hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Ziyaretçi kısıtlaması olan Dilan Polat için ailesinden açıklama yapıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, ablasına dua edilmesini istedi. Sıla Doğu, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli."

Haberin Devamı

"CİDDİ BİR TEDAVİ SÜRECİNDE"

Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır."

"AİLESİ İÇİN İYİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya ve iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.

ENGİN POLAT: HAYAT ORTAĞIM HASTANEDE BEN TEKİM

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ise yaptığı paylaşımda, "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullandı.