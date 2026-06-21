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Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ailesinden açıklama geldi: Dualarınız çok kıymetli

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sıla Doğu
Dilan Polat hastaneye yatırıldı Ailesinden açıklama geldi: Dualarınız çok kıymetli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 10:15

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polat'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama yapıldı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, ziyaretçi kısıtlaması uygulandığını ve telefon kullanamadığını duyurarak dua istedi. Engin Polat ise peş peşe yaşadığı zor günlere dikkat çekerek, "Hayat ortağım hastanede, ben tekim" paylaşımında bulundu.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz günlerde korumaları Can Polat'ın öldürülmesi ile tekrar gündeme gelmişti. Bu hadisenin ardından Dilan Polat'ın milyonlarca takipçili sosyal medya hesapları mahkeme kararı ile kapatıldı.

Son günlerde hakkında hastalık haberleri çıkan Dilan Polat'ın tedavi sürecinde olduğu ve hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Ziyaretçi kısıtlaması olan Dilan Polat için ailesinden açıklama yapıldı.

Dilan Polat hastaneye yatırıldı Ailesinden açıklama geldi: Dualarınız çok kıymetli

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Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, ablasına dua edilmesini istedi. Sıla Doğu, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli."

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"CİDDİ BİR TEDAVİ SÜRECİNDE"

Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır."

Dilan Polat hastaneye yatırıldı Ailesinden açıklama geldi: Dualarınız çok kıymetli

"AİLESİ İÇİN İYİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya ve iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.

Dilan Polat hastaneye yatırıldı Ailesinden açıklama geldi: Dualarınız çok kıymetli

ENGİN POLAT: HAYAT ORTAĞIM HASTANEDE BEN TEKİM

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ise yaptığı paylaşımda, "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullandı.

 

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sıla Doğu

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