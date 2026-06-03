Dilan Polat-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü! Dilan Polat: Hayatımız zindan oldu artık

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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DİLAN POLAT: CAN POLAT'I VURDULAR

Olay sırasında otel odasında kaldığını söyleyen Dilan Polat, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, yaşadığı korkuyu “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” sözleriyle dile getirdi.



