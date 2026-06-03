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Dilan Polat-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü! Dilan Polat: Hayatımız zindan oldu artık

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#Silahlı Saldırı#Can Polat#Dilan Polat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 16:06

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dilan Polat, silahlı saldırının ardından "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz" diyerek sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü Dilan Polat: Hayatımız zindan oldu artık

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü Dilan Polat: Hayatımız zindan oldu artık

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DİLAN POLAT: CAN POLAT'I VURDULAR

Olay sırasında otel odasında kaldığını söyleyen Dilan Polat, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, yaşadığı korkuyu “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” sözleriyle dile getirdi.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü Dilan Polat: Hayatımız zindan oldu artık

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#Silahlı Saldırı#Can Polat#Dilan Polat

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